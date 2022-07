Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebstahl eines E-Bikes

Otterberg (ots)

In dem Zeitraum Freitag, den 08.07.2022, 21:15 Uhr bis Samstag, den 09.07.2022, 09:00 Uhr wurde in der Schulstraße in Otterberg ein E-Bike der Marke Haibike, grün/grau entwendet. Es handelt sich um ein Herren-Trekkingrad. Das Fahrrad war mittels Schloss an einem Fahrradständer gesichert. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter der 0631 369-2150 oder per E-Mail an die pikaiserslautern1@polizei.rlp.de zu melden. |PvD

