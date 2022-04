Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zettel hinterlassen reicht nicht!

Niederkirchen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Wegen Fahrerflucht ermittelt die Polizei gegen eine junge Frau aus dem Landkreis Kaiserslautern. Die 22-Jährige hatte am Dienstagnachmittag in Niederkirchen ein geparktes Auto gestreift. Sie verständigte aber nicht die Polizei, sondern hinterließ lediglich einen Zettel an der Windschutzscheibe des beschädigten Fahrzeugs.

Nachdem die Eigentümerin des betroffenen Toyota Corolla den Schaden entdeckt und der Polizei gemeldet hatte, ermittelten die Beamten zunächst die Halterin des Verursacherfahrzeugs. Bei ihr handelte es sich aber nicht um die verantwortliche Fahrerin.

Die junge Frau konnte schließlich am späteren Abend im Donnersbergkreis ausfindig gemacht werden. Sie gab an, dass sie wegen eines Termins "in Eile" gewesen sei und deshalb den Zettel hinterlassen habe. Ihr wurde erklärt, dass dies nicht ausreicht, um den Meldepflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen, und sie deshalb mit einer Strafanzeige rechnen muss.

Wie sich herausstellte, war der verursachte Schaden an dem "gestreiften" Auto größer als zunächst angenommen. Vermutlich wurde die Radaufhängung des Toyota beschädigt, so dass der Wagen nicht mehr fahrbereit war. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell