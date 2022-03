Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Missverständnis führt zu Unfall

Kaiserslautern (ots)

Ein Missverständnis hat am Montagnachmittag in der Röchlingstraße zu einem Unfall geführt. Gegen 16.30 Uhr stießen in Höhe einer Parkplatz-Zufahrt ein Auto und ein Motorrad zusammen. Der Motorradfahrer wurde dabei verletzt.

Wie der 39-Jährige später angab, sei er davon ausgegangen, dass der vor ihm fahrende Pkw am rechten Fahrbahnrand anhalten will - deshalb setzte er zum Überholen an. Genau in dem Moment bog die 24-jährige Autofahrerin jedoch nach links auf einen Parkplatz ab.

Das Motorrad prallte dem Auto in die Seite; der Fahrer verletzte sich am Arm und wurde ins Krankenhaus gebracht.

An Motorrad und Pkw entstanden Sachschäden. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. |cri

