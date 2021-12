Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Schmierfinken am Werk

Kaiserslautern (ots)

Schmierfinken waren am Wochenende im Keltenweg und in der Pfründnerstraße unterwegs. In beiden Straßen wurden am Sonntag Graffiti-Schmierereien entdeckt. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf mögliche Täter geben können - Telefon 0631 / 369 - 2250.

Im Keltenweg verunstalteten die Unbekannten eine Sandsteinmauer, eine Garage, einen Briefkasten und eine Hecke mit schwarzen und pinkfarbenen Graffiti. Entdeckt wurden die Schmierereien am Sonntagmorgen gegen 8 Uhr. Die genaue Tatzeit ist unklar.

In der Pfründnerstraße suchten sich die Täter einen geparkten Pkw aus. Dieser wurde auf allen Seiten mit roter Farbe besprüht, inklusive der Frontscheibe, so dass der Pkw (vorerst) nicht benutzt werden kann. Die Tatzeit liegt hier in der Nacht zu Sonntag zwischen 1.30 und 7 Uhr. |cri

