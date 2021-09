Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei kündigt erneute E-Scooter Kontrollen an

Kaiserslautern (ots)

Bereits im Juli haben die Polizeiinspektionen Kaiserslautern 1 und 2 verstärkt Kontrollen von E-Scooter- Fahrern und -Fahrerinnen im Stadtgebiet durchgeführt (wir berichteten https://s.rlp.de/oIghM ). "Insgesamt haben wir 213 Personen auf E-Scootern in dieser Woche kontrolliert," so die Leiterin bzw. der Leiter der Stadtinspektionen Kaiserslautern, Katja Schomburg und Christian Deutsch, "bei fast einem Viertel der Kontrollierten gab es Beanstandungen. Der größte Anteil der Beanstandungen fiel auf den Bereich Alkohol und Drogen und das falsche Nutzen von Geh- und Radwegen." Aus diesen Gründen werden die Polizeiinspektionen 1 und 2 vom 1. bis 8. Oktober erneut verstärkt im Stadtgebiet kontrollieren. "Mit diesen Kontrollen möchten wir die Bevölkerung für Gefahren, die aus dem Straßenverkehr im Allgemeinen und auch bei der Nutzung von E-Scooter erwachsen können, sensibilisieren," so die Leiterin und der Leiter der jeweiligen Polizeiinspektionen, "Wir werden ein Hauptaugenmerk auf die Verfolgung von Verstößen alkohol- und drogenbeeinflusster Fahrzeugführer und Fahrzeugführerinnen legen, aber auch das Befahren nicht zulässiger Verkehrsflächen und Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz konsequent ahnden."

