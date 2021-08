Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat die Roller umgeworfen?

Bild-Infos

Download

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte Täter haben in der Kantstraße zwei Motorroller beschädigt. Am Montagmorgen fand ein Anwohner die beiden Roller an ihrem Stellplatz in einem Unterstand am Boden liegend vor.

Die Täter hatten beiden Roller umgeworfen und an einem außerdem das Polster der Sitzbank aufgerissen. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt.

Die Tatzeit liegt vermutlich am Wochenende zwischen Samstag, 16 Uhr, und Montagmorgen, 8.15 Uhr. Hinweise auf die Verantwortlichen gibt es bislang nicht. Zeugen, die etwas beobachtet haben und helfen können, die Tatzeit weiter einzugrenzen, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell