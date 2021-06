Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat die Scheibe beschädigt?

Kaiserslautern (ots)

Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro haben unbekannte Täter in der Engelsgasse angerichtet. Vermutlich mit einem Stein beschädigten sie eine doppelverglaste Scheibe an einem kirchlichen Gebäude.

Gemeldet wurde die Sachbeschädigung am Montag, die genaue Tatzeit ist allerdings unklar. Zeugen, die Hinweise auf mögliche Täter und/oder die Tatzeit geben können, werden gebeten, unter Telefon 0631 / 369 - 2150 mit der Polizeiinspektion 1 Kontakt aufzunehmen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell