Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mehrere Autos aufgebrochen

Kaiserslautern (ots)

Am Wochenende haben Unbekannte mehrere Autos aufgebrochen und reichlich Beute gemacht. Die Taten ereigneten sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag.

Aus einem BMW in der Homburger Straße nahmen die Diebe einen Geldbeutel und eine Handtasche mit. Auch ein Hyundai in der Straße Am Bahnheim war Ziel der Täter. Sie stahlen Bargeld und Dokumente. Ein Smartphone und Parfum wechselten beim einem Pkw-Aufbruch in der Kantstraße den Besitzer.

In der Straße An der Sommerhalde durchwühlten die Täter das Fahrzeuginnere eines Autos, das in einer Grundstückseinfahrt parkte. Sie entwendeten eine Mappe mit Dokumenten sowie Bargeld.

Aus einem Mercedes erbeuteten die Unbekannten eine Sonnenbrille, Ladezubehör für ein Smartphone und Parfüm. Der Wagen parkte in der Mennonitenstraße. Auch in Moorlautern schlugen die Diebe zu. Aus einem Firmenwagen stahlen sie die mehrere Dokumente und eine Mütze.

Insgesamt ist ein Schaden von über 1.000 Euro entstanden. Die Polizei sicherte Spuren und ermittelt. |mhm

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell