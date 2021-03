Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Im Streit mit Messer bedroht

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Während einer Auseinandersetzung in der Nacht zum Mittwoch verletzte sich eine 17-Jährige mit einem Küchenmesser, nachdem sie mit diesem ihren Freund bedrohte. Im Laufe der Nacht war das Paar in Streit geraten und die junge Frau hatte ihren Freund zunächst körperlich attackiert. Als sich der Mann in Sicherheit bringen wollte, bedrohte ihn die 17-Jährige mit einem Küchenmesser. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen nahm die Frau ihren Freund dabei in den sogenannten Schwitzkasten. Der Mann konnte sich aus dem Griff befreien, wobei beide Personen stürzten. Dabei verletzte sich die mutmaßliche Angreiferin leicht. Eine Zeugin beobachtete das Geschehen und alarmierte die Polizei. Weil die 17-Jährige alkoholisiert war, wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Die Frau blickt einem Strafverfahren wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung und Bedrohung entgegen. |erf

