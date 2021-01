Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mann wirft Sachen vom Balkon

Kaiserslautern (ots)

Weil ein Anwohner der Bismarckstraße in der Nacht zum Mittwoch Gegenstände von seinem Balkon warf, riefen Zeugen die Polizei. Der Mann hatte offensichtlich weit über sein Maß hinaus dem Alkohol zugesprochen. Im Suff fing er um 1 Uhr an, seine Wohnung auszuräumen und Sachen vom Balkon zu werfen. Der 30-Jährige wurde von der Polizei zur Ruhe ermahnt. Er versprach, die Gegenstände wieder einzusammeln. Lange hielt die Ruhe allerdings nicht an. Etwa eine halbe Stunde später musste eine Polizeistreife erneut ausrücken. Der 30-Jährige störte erneut die Nachtruhe. Erst nachdem ihm die Beamten die Ingewahrsamnahme androhten gab er Ruhe. Um den Mann kümmerte sich nun seine Lebensgefährtin. Die Gegenstände auf der Straße waren bereits weggeräumt. Etwaige Schäden an parkenden Fahrzeugen konnten die Beamten nicht feststellen. |erf

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1082 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell