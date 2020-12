Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrrad aus Keller geklaut

KaiserslauternKaiserslautern (ots)

In einem Mehrfamilienhaus in der Rummelstraße haben Unbekannte in den Keller eingebrochen. Am Mittwoch meldete ein Hausbewohner, dass an seinem Kellerabteil das Vorhängeschloss geknackt und aus dem Abstellraum sein Fahrrad gestohlen wurde. Es handelt sich um ein Herren-Trekkingrad der Marke Bergamont.

Bei Gesprächen mit weiteren Bewohnern des Hauses stellte sich heraus, dass die Täter auch noch ein weiteres Kellerabteil durchsucht haben. Dieses war jedoch unverschlossen und es wurde nichts daraus gestohlen, so dass hier kein Sachschaden entstand.

Hinweise auf mögliche Täter können der Polizeiinspektion 1 unter der Nummer 0631 / 369 - 2150 gemeldet werden. |cri

