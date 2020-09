Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kantstraße wegen Unfall gesperrt

Kaiserslautern (ots)

Die Kantstraße war am Dienstagmittag kurzzeitig wegen eines Unfalls mit einem Motorradfahrer gesperrt. Der 60-Jährige fuhr mit seinem Motorroller auf der Kantstraße in Richtung Betzenberg. An der Einmündung zur Kohlenhofstraße nahm ihm eine 50-jährige Autofahrerin die Vorfahrt. Der Motorrollerfahrer kollidierte mit dem Auto. Er wurde dabei schwer verletzt. Der Mann wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden, den die Polizei auf mindestens 5.000 Euro schätzt. Wegen des Unfalls war die Kantstraße rund 10 Minuten lang gesperrt. Der Verkehr wurde durch die Kohlenhofstraße umgeleitet. |erf

