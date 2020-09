Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kinder brechen in Wohnwagen ein

Kaiserslautern (ots)

Ein 73-Jähriger alarmierte am Sonntag die Polizei, weil Kinder in seinen Wohnwagen eingebrochen sind. Der Anhänger parkte auf dem Messeplatz. Ein Mädchen und ein Junge machten sich kurz nach 11.30 Uhr an dem Caravan zu schaffen. Vermutlich mit einer Schaufel brachen sie die Tür des Wohnwagens auf. Als die Kinder den 73-Jährigen bemerkten, flüchteten sie. Beide waren mit einer dunklen Jogginghose bekleidet, so der Zeuge. Der Junge trug eine schwarz-weiß gestreifte Kapuzenjacke. Die Kinder könnten etwa 12 bis 13 Jahre alt sein. Sie sind circa 1,20 Meter bis 1,40 Meter groß. Ob sie etwas gestohlen haben, ist aktuell nicht geklärt. Die Polizei ermittelt wegen des Einbruchs. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

