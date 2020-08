Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wohnwagen gestreift und beschädigt

Kaiserslautern (ots)

Wegen eines Unfalls mit Fahrerflucht ermittelt die Polizeiinspektion 2 in der Dansenberger Straße. Am Donnerstagvormittag fiel einem Anwohner auf, dass sein Wohnwagen, der am Fahrbahnrand geparkt war, beschädigt wurde.

Offenbar hat ein anderes Fahrzeug den Wohnwagen im Vorbeifahren an der linken Heckseite gestreift. Dabei ging die Rückleuchte zu Bruch. Das gebrochene Glas lag noch auf der Fahrbahn. Vom Verursacher war allerdings weit und breit nichts mehr zu sehen.

Die Polizei sucht Zeugen, die zwischen Mittwochabend, 20 Uhr, und Donnerstagvormittag, 10.30 Uhr, etwas mitbekommen haben und Hinweise auf den Verursacher geben können. Sie werden gebeten, sich unter 0631 / 369 - 2250 mit der Polizeiinspektion 2 in Verbindung zu setzen. |cri

