Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Busfahrt endet unplanmäßig

Kaiserslautern (ots)

Die Busfahrt für zwei Fahrgäste endete in der Nacht zum Donnerstag unplanmäßig in der Zollamtstraße. Zwischen den beiden kam es während der Fahrt zur körperlichen Auseinandersetzung, weshalb der Busfahrer anhielt. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen attackierte ein 59-Jähriger plötzlich und augenscheinlich grundlos einen Mitfahrer ein. Der 33-Jährige setzte sich zur Wehr. Er wurde am Kopf verletzt. Mit leichten Verletzungen brachte ihn der Rettungsdienst ins Krankenhaus. Der mutmaßliche Angreifer wurde aus dem Bus verwiesen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Körperverletzung. |erf

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell