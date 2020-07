Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruchversuch in der Altstadt

Kaiserslautern (ots)

Diebe haben versucht in der Nacht zum Montag in ein Restaurant am St.-Martins-Platz einzubrechen. Die Einbrecher scheiterten an den bodentiefen Fenstern. Sie hielten dem Einbruchversuch stand. Allerdings verursachten die Täter hohen Sachschaden an den Fensterrahmen. Er wird auf mindestens 2.400 Euro geschätzt. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

