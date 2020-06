Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch: Diebe kamen am Tag

Kaiserslautern (ots)

Aus einem Wohnhaus im Rauschenweg haben Einbrecher am Donnerstag Schmuck im Wert von mindestens 700 Euro gestohlen. Die Diebe kamen tagsüber, als niemand zu Hause war. Vermutlich irgendwann zwischen 11 Uhr und 12.30 Uhr brachen sie die Haustür auf. Alleine an der Tür verursachten sie einen Schaden von mindestens 1.300 Euro. In den Wohnräumen suchten sie offensichtlich gezielt nach Schmuck und Bargeld. Sie stahlen Ringe und Ohrringe. Die Polizei ermittelt wegen des Einbruchs und bittet um Hinweise. Wem sind Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2620 entgegen. |erf

