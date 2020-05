Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrunkene Radler im Doppelpack

Kaiserslautern (ots)

Gleich zwei Männer, 33 und 42 Jahre alt, wurden in den frühen Morgenstunden an der Eselsfürth in deutlich alkoholisiertem Zustand von einer Streife festgestellt.

Die beiden Männer trugen Fahrradhelme auf dem Kopf und lagen neben ihren Fahrrädern auf dem Radweg. Wegen Übelkeit des Einen hatten sie ihre Fahrt an dieser Stelle unterbrechen müssen.

Die Einsatzkräfte nahmen die beiden Herren und ihre Drahtesel mit zur Dienststelle. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei beiden den gleichen Wert von 1,89 Promille. Den Männern wurden Blutproben entnommen. Zur Verhinderung weiterer Fahrten unter Alkoholeinfluss ließen die Beiden selbständig die Luft aus den Fahrradreifen.|pvd

