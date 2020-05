Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Autoknacker haben es auf Lebensmittel abgesehen

Kaiserslautern (ots)

Diebe haben am Mittwochnachmittag auf dem Wendeplatz vor der Schule am Beilstein in der Velmannstraße ein Auto aufgebrochen. Die Fahrerin ließ zwei Einkaufstaschen auf dem Beifahrersitz stehen. Als sie etwa eine halbe Stunde später zurück an ihren Wagen ging, waren die Taschen weg. Unbekannte hatten eine Seitenscheibe eingeschlagen und sich die Taschen gegriffen. Ihre Beute: Lebensmittel im Wert von etwa zwölf Euro.

Zeugen, die Hinweise zu dem Pkw-Aufbruch oder Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1082 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell