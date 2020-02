Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Döner erbeutet

Kaiserslautern (ots)

Die Hintergründe eines Vorfalls in einem Döner-Imbiss in der Kaiserslauterer Innenstand sind Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Am Montagabend alarmierte der Ladenbesitzer die Polizei. Ein Gast randaliere in seinem Imbiss und habe ihn geschlagen. Als die Einsatzkräfte in der Pirmasenser Straße ankamen, hatte der renitente Mann das Lokal bereits verlassen. Aufgrund einer Personenbeschreibung konnte der Tatverdächtige von der Streife in der Nähe angetroffen werden. Die Beamten stellten seinen Personalien fest.

Nach ersten Ermittlungen wird dem 26-Jährigen vorgeworfen, den Betreiber des Döner-Ladens mit einem Messer bedroht zu haben. Der Angreifer forderte die Herausgabe eines Döners. Der 50-jährige Geschädigte sah sich genötigt der massiven Forderung nachzugeben und händigte dem Tatverdächtigen den Döner aus.

Bei der Aktion erlitt das Opfer eine leichte Schnittverletzung an der Hand.

Auf den 26-jährigen Mann kommt eine Strafanzeige wegen räuberischer Erpressung zu. |mhm

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell