POL-PPWP: Bundesstraße 270 wegen Unfalls gesperrt

Stelzenberg (ots)

Ein 21-jähriger Autofahrer hat am Sonntagnachmittag seinen Jeep zu Schrott gefahren.

Der junge Mann war auf der Bundesstraße 270 in Richtung Pirmasens unterwegs. In Höhe des Walzweihers verlor er in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Geländewagen und kam ins Schleudern. Das Fahrzeug überschlug sich mehrfach und kam rechts neben der Straße in einer kleinen Haltebucht zum Stillstand.

Die herbeigeeilten Rettungskräfte untersuchten den Unfallfahrer. Eine Mitnahme ins Krankenhaus lehnte er ab. Er gab an, nicht verletzt zu sein.

An seinem Pkw entstand Totalschaden. Es war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergung des Autos musste die Bundesstraße 270 zunächst voll gesperrt werden. Später leitete die Polizei den Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei. Nachdem die Feuerwehr die Straße gereinigt hatte, wurde die Sperrung aufgehoben. |mhm

