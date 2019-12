Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer sich die Suppe einbrockt...

Kaiserslautern (ots)

"Groben Unfug" haben Jugendliche am Sonntagabend in der Innenstadt angestellt. Sie mussten die sprichwörtliche Suppe, die sie sich selbst eingebrockt hatten, dann unter Polizeiaufsicht wieder auslöffeln.

Zeugen meldeten kurz nach 20 Uhr der Polizei, dass eine Gruppe Jugendlicher Warnbaken durch die Fußgängerzone in Richtung Mainzer Tor tragen würde. Die ausgerückte Streife konnte die Gruppe in der Mainzer Straße sichten - als das Quartett den Polizeiwagen erkannte, lief es in Richtung Wormser Straße davon.

Mit Unterstützung eines Diensthundeführers wurde die Gruppe in der Frühlingstraße gestellt. Es handelte sich um drei Mädchen und einen Jungen im Alter von 12 bis 15 Jahren. Im Gespräch gaben die Jugendlichen zu, die Warnbaken am Schillerplatz mitgenommen zu haben. Beim Anblick der Polizeistreife hätten sie die Baken unterwegs in ein Gebüsch geworfen.

Die Strecke wurde gemeinsam abgesucht, die Warnbaken aus dem Gebüsch gezogen und von den Jugendlichen zu Fuß zurück zum Schillerplatz gebracht... |cri

