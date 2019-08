Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Psychisch auffälliger Mann an Gesamtschule festgenommen

Landstuhl (ots)

Die Polizei hat am Freitagmorgen an der Integrierten Gesamtschule in Landstuhl einen psychisch auffälligen Mann festgenommen.

Zeugen informierten die Polizei, nachdem der mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehende Mann, in der Forststraße zwei Jugendliche mit einem Messer bedrohte. Verletzt wurde niemand. Der 39-Jährige flüchtete. Während der Fahndungsmaßnahmen, ging bei der Polizei der Hinweis ein, dass der Mann zur Integrierten Gesamtschule in der Konrad-Adenauer-Straße unterwegs sei. Er führe ein Beil mit sich. Kurz darauf meldete über Notruf die Schulleitung, dass an der Schule ein aggressiver Mann aufgetaucht sei.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen hatte der 39-Jährige das Schulgebäude betreten und sich auch kurzzeitig in mindestens zwei Klassenräumen aufgehalten. Er habe sich gegenüber Schülern und Bediensteten verbal aggressiv verhalten, ohne dass es jedoch zu einer konkreten Bedrohungshandlung kam. Das Beil führte er in einem Rucksack mit sich. Als Einsatzkräfte den Mann im Eingangsbereich der Schule festnahmen, holte er das Beil hervor und hielt es in der Hand, ohne es aktiv gegen die Beamten zu richten. Widerstandslos konnte der 39-Jährige überwältigt und festgenommen werden. Er führte noch einen sogenannten Cutter, einen Hammer und ein Messer bei sich. Außerdem fanden die Beamten geringe Mengen Marihuana und Haschisch. Der Festgenommene wurde in eine psychiatrische Klinik gebracht.

Aktuell laufen die Ermittlungen der Polizei hinsichtlich des genauen Tathergangs.

Polizei und Schulleitung stehen in engen Kontakt miteinander, auch um eine Nachsorge betroffener Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte zu gewährleisten. Der schulpsychologische Dienst wird eingeschaltet. |erf

