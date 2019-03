Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Kaiserslautern (ots)

Am Samstag, 09.03.2019, gegen 23:10 Uhr kam es in dem St-Quentin-Ring, Kaiserslautern zu einem tätlichen Angriff auf Polizeibeamte. Während einer Anzeigenaufnahme an der genannten Örtlichkeit wurden die Beamten mit einer Glasflasche sowie einem Verdampfer aus Metallgehäuse beworfen. Die Gegenstände wurden aus einer Wohnung des Hochhauses geworfen und verfehlten die Einsatzkräfte nur knapp. Die Täter konnten aufgrund der Vielzahl der Personen nicht identifiziert werden. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bitte bei der Polizeiinspektion 1 Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-0 oder per E-Mail pikaiserslautern1@polizei.rlp.de zu melden.

