POL-PPWP: Taschendiebstahl während Busfahrt

Kaiserslautern (ots) - Im Stadtgebiet ist am Mittwoch eine 79-Jährige während einer Busfahrt mit der Linie 102 bestohlen worden.

Die Frau nutze im Laufe des Tages die Buslinie, bevor sie am Abend bemerkte, dass in ihrer Handtasche der Geldbeutel fehlte. Die 79-Jährige vermutet, dass ein unbekannter Mann, der während der Fahrt neben ihr im Bus saß, unbemerkt in ihre Handtasche griff und den Diebstahl beging. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

