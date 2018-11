POL-PPWP: Eduard Englert neuer Stellvertreter bei der Polizeiinspektion Zweibrücken

KHK Eduard Englert Bild-Infos Download

Zweibrücken (ots) - Am 15. Oktober hat Eduard Englert, der neue stellvertretende Leiter der Polizeiinspektion Zweibrücken, seinen Dienst in der Herzogstadt angetreten.

Der 57-Jährige folgt auf Michael Hummel, der als Leiter der Pressestelle an den Sitz des Polizeipräsidiums nach Kaiserslautern gewechselt ist. Kriminalhauptkommissar Englert ist verheiratet, hat einen erwachsenen Sohn und wohnt in Reifenberg in der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben.

Er trat am 1. Februar 1979 in den Dienst der Polizei des Landes Rheinland-Pfalz ein. Im Jahre 1997 beendete er erfolgreich sein dreijähriges Kommissarsstudium am damaligen Fachbereich Polizei der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Rheinland-Pfalz. Anschließend hatte Herr Englert mehrere Führungsverwendungen in Bad Bergzabern, Kaiserslautern und zuletzt elf Jahre in Pirmasens inne. Seit Oktober 2018 ist er nun stellvertretender Inspektionsleiter und Leiter des Kriminal- und Bezirksdienstes bei der Polizeiinspektion Zweibrücken.

Englert: "Ich freue mich auf die neue Aufgabe in Zweibrücken. Da ich in Contwig geboren bin und das Helmholtz-Gymnasium in Zweibrücken besucht habe, ist das für mich wie eine Rückkehr in die Heimat." |mml

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell