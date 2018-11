POL-PPWP: Vermisstenfahndung endet an roter Ampel

Kaiserslautern (ots) - Die Suche nach einem vermissten 13-Jährigen aus dem Bereich Kirn an der Nahe endete am Mittwoch in der Kaiserslauterer Eisenbahnstraße.

Eine Polizeistreife hielt am Mittag zwei Fußgänger im Alter von 13 und 19 Jahren an, weil sie an der Kreuzung Eisenbahnstraße / Karl-Marx-Straße nicht auf das Rotlicht der Ampel achteten. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 13-Jährige aus einer Jugendeinrichtung im Bereich Kirn abgängig war. Er war im Bereich Kaiserslautern bei Verwandten untergetaucht. Sein Vater holte ihn bei der Polizei ab. |erf

