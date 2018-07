POL-PPWP: Nach Zeugenaufruf gestohlenes Fahrzeug gefunden

Kaiserslautern (ots) - Unser Zeugenaufruf vom Wochenende hat dazu geführt, dass ein gestohlenes Auto am Montagmorgen wieder gefunden und sichergestellt werden konnte. Erst am Samstag war unsere Pressemeldung zu dem "doppelten" Einbruch in einen Imbissbetrieb im östlichen Stadtgebiet online gegangen. Die Täter waren in zwei aufeinanderfolgenden Nächten in die Firmenräume eingedrungen und hatten Bargeld, Fahrzeugpapiere, Zündschlüssel sowie das dazu passende Auto, das auf dem Betriebsgelände stand, mitgenommen.

Die Medien griffen die Veröffentlichung auf - am Montagmorgen las ein Mann aus dem Stadtteil Morlautern beim Frühstück in der Zeitung davon und konnte der Polizei den entscheidenden Hinweis geben: Der gesuchte Wagen war ihm aufgefallen, weil er seit dem Wochenende plötzlich in Morlautern stand. Und tatsächlich: Es handelte sich um das gestohlene Fahrzeug.

Jetzt bittet die Polizei um weitere Zeugenhinweise und fragt: Wer hat gesehen, wer den Wagen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (5./6. Juli) in Morlautern am "Kieferberg" abgestellt hat? Hinweise bitte an die Kripo unter Telefon 0631 / 369 - 2620.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell