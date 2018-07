POL-PPWP: Dieb gibt Fersengeld und wird beinahe von Pkw erfasst

Kaiserslautern (ots) - Die Polizei sucht einen Autofahrer, der Hinweise zu einem mutmaßlichen Dieb geben kann. In der Nacht zum Mittwoch hat ein Unbekannter in der Eugen-Hertel-Straße einen Geldbeutel aus einem Auto gestohlen und ist auf seiner Flucht beinahe von einem Pkw erfasst worden. Der Autofahrer ist ein wichtiger Zeuge und wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Einem 42-Jährigen war gegen 23 Uhr ein Mann aufgefallen, der sich schnellen Schrittes von seinem BMW entfernte. Als der Zeuge an seinem Wagen nachschaute, stellte er fest, dass sein Geldbeutel fehlte. Offensichtlich hatte ihn der Unbekannte aus dem Wagen gestohlen. Auf seiner Flucht wäre der mutmaßliche Dieb beinahe von einem Pkw erfasst worden, so der Zeuge.

Der Tatverdächtige ist etwa 30 bis 40 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß. Er habe kurze, blonde Haare und sei von schlanker Statur. Der Mann lief von der Eugen-Hertel-Straße aus, zwischen Reihenhäusern hindurch, in westliche Richtung, also in Richtung des Gersweilerwegs. Dabei lief er vor ein Auto und wäre beinahe mit dem Wagen zusammengestoßen.

Der Autofahrer und Zeugen, die den Verdächtigen wahrgenommen haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

