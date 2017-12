POL-PPWP: Umgestürzter Baum legt Stromtrasse lahm

Otterberg (ots) - Ein Baum ist am Dienstagmorgen auf eine Hochspannungsleitung in der Nähe des Münchschwanderhofs gestürzt und hat die Leitung unterbrochen. Kurz vor zehn Uhr ging der erste Notruf bei der Polizei ein. Zeitgleich meldeten Anrufer der Integrierten Leitstelle einen Stromausfall in den Ortsbereichen Otterberg und Winnweiler. Die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei stellten vor Ort fest, dass ein umgestürzter Baum die Leitung gekappt hatte. Im Bereich des Stamms konnten Sägespuren festgestellt werden. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Die Stromversorgung konnte innerhalb einer halben Stunde durch den Versorger wieder hergestellt werden. Zeugen, die Hinweise auf den Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der zuständigen Polizeidienststelle in Kaiserslautern (0631/369-2150) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell