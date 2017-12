Kaiserslautern (ots) - Der Heiligabend und die Nacht zum ersten Weihnachtstag verlief für die beiden Inspektionen der Kaiserslauterer Polizei überwiegend ruhig. Neben einer Schlägerei in einer Diskothek in der Innenstadt, die zu einer leichten Verletzung eines 19-jährigen Mannes aus Kaiserslautern führte und einem Fall von häuslicher Gewalt, bei der eine 30-jährige Frau durch ihren 40-jährigen Lebenspartner bei einer Auseinandersetzung verletzt wurde, kam es zu keinen nennenswerten Vorkommnissen. Den diesjährigen Auftakt zu den Weihnachtsfeiertagen wird ein 51-jähriger Mann aus Kaiserslautern allerdings in schlechter Erinnerung behalten. Bei einer Verkehrskontrolle am späten Nachmittag des Heiligabends in der Mainzer Straße, wurden bei dem Fahrzeugführer deutliche Anzeichen des Konsums von Betäubungsmitteln festgestellt, die sich bei einem vor Ort durchgeführten Schnelltest bestätigten. Dem 51-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

