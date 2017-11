POL-PPWP: Bissiger Ladendieb

Kaiserslautern (ots) - Ein 28-jähriger mutmaßlicher Ladendieb machte sich am Mittwochabend an der Ware eines Bekleidungsgeschäfts in der Fackelstraße zu schaffen.

Der Mann zerbiss die an der Kleidung angebrachten Diebstahlssicherung, wohl um die Ware zu entwenden. Eine Mitarbeiterin beobachtet das Verhalten des 28-Jährigen und sprach ihn an. Der Mann blickt nun einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Ladendiebstahls entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell