POL-PPWP: Stoffverdeck aufgeschlitzt

Kaiserslautern (ots) - Eine mutwillige Beschädigung seines Autos hat ein Mann aus der Vorderpfalz am Dienstag bei der Polizei angezeigt. Wie der 38-Jährige zu Protokoll gab, wurde an seinem Smart Roadster das Stoffverdeck zerschnitten.

Die genaue Tatzeit ist unklar. Der Wagen war mehrere Tage in der Morlauterer Straße in Höhe des Hauses Nummer 31 abgestellt. Am Montagvormittag gegen 11 Uhr fiel die Beschädigung auf.

Die Polizeiinspektion 1 hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise auf mögliche Täter unter der Nummer 0631 / 369 - 2150 gern entgegen.

