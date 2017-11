POL-PPWP: Wer hat den Fiat gerammt?

Schwedelbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Wegen einer Unfallflucht ermittelt die Polizeiinspektion 2 in Schwedelbach und bittet um Zeugenhinweise. Gesucht wird der verantwortliche Fahrer, der am vergangenen Freitag in der Zeit zwischen 11.50 und 13.10 Uhr in der Hauptstraße einen Pkw gerammt hat. Der Wagen war auf dem Dorfplatz in Höhe des Hauses Nummer 23 abgestellt.

Die Besitzerin des betroffenen Fiat Punto stellte kurz nach 13 Uhr die Beschädigungen am vorderen rechten Radkasten fest. Im hellgrünen Lack des Fiat blieben Spuren in Gelb/Orange zurück, die möglicherweise vom Verursacherfahrzeug stammen könnten. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion 2 in Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2250.

