Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fahrzeug beschädigt, Zeugen gesucht

Wolfstein (ots)

Unbekannte schießen mit Luftdruckwaffe auf geparkten PKW. Am Montag meldete die Fahrzeughalterin der Polizei Lauterecken, dass unbekannte Personen ihren BMW in der Schloßgasse beschädigt hatten. Am Tatort stellte die Streife fest, dass eine Scheibe gesplittert war. In der Scheibe konnte eine deformierte Kugel, offensichtlich aus einer Luftdruckwaffe abgeschossen, gefunden werden. Die Polizei Lauterecken sucht mögliche Zeugen, welche im Zeitraum vom 25.12.2021 bis zum 27.12.2021 verdächtige Wahrnehmungen machten. Mögliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06382-9110 erbeten. |pilek

