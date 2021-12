Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: versuchter Diebstahl eines Quads

Ulmet (ots)

Am frühen Morgen des 25.12.21, gegen 03:30 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in der Gallusstraße offenbar ein Quad zu entwenden. Das Fahrzeug sei bereits gestartet und wenige Meter bewegt worden. Erst auf Rufen des Besitzers hätten die Diebe von ihrem Vorhaben abgelassen und seien geflüchtet. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Polizei Kusel bittet nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, sich unter der Rufnummer 06381-9190, per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de oder persönlich zu melden.|pikus

