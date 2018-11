POL-PDKL: Gewässerverunreinigung

Börrstadt (ots) - Vermutlich am 17.10.18 wurde ein Pkw-Anhänger in einem Weiher zwischen Börrstadt und Steinbach entsorgt. Die Ladefläche war dermaßen stark mit Öl/Diesel getränkt, dass ein deutlicher Ölfilm an der Wasseroberfläche entstanden ist. Am Pkw-Anhänger sind individuelle Merkmale vorhanden. Die seitlichen Halterungen für die Befestigung einer Plane wurden durch sogenannte Hutmuttern mit Rundkopf ersetzt, die Deichsel gewaltsam entfernt und die vorderen Kanten der Bordwände schwarz lackiert. Hinweise bitte an die Polizei Rockenhausen unter der Rufnummer 06361/917-0.

