Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unbekannter bewegt Baggerschaufel auf Fahrbahn

Zweibrücken (ots)

In der Nacht zum 07. Dezember 2024 hat sich ein Unbekannter gegen 00:40 Uhr Zugang zu einer Baustelle in der Röntgenstraße verschafft. Dort bediente die Person dann unerlaubt einen Bagger und steuerte die Schaufel des Geräts in den Bereich der Fahrbahn, sodass eine Gefahr für den fließenden Verkehr entstand. Die Polizei ermittelt in diesem Fall und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder der unbekannten Person geben können, sich unter der Telefonnummer 06332-9760 oder per Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de zu melden. |pizw

