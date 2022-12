POL-PDPS: Verkehrsüberwachung an Schulen

Höhfröschen (ots) - Im Zeitraum zwischen 14.45 Uhr des 06.12.22 und 09.00 Uhr des 07.12.22 kam es in der Hauptstraße in Höhfröschen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein schwarzer Opel Astra wurde hierbei ordnungsgemäß in genannter Straße in Fahrtrichtung am Fahrbahnrand abgestellt, als ein anderes Fahrzeug im Vorbeifahren den linken Außenspiegel, vermutlich durch fehlenden Sicherheitsabstand, beschädigte. Der Schaden wurde in der Folge nicht gemeldet und der ...

mehr