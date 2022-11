POL-PDPS: Hornbach - versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Pirmasens (ots) - Am Dienstag, gegen 17:30 Uhr, brachte eine Frau nach ihrem Einkauf in einem Markt in der Bitscher Straße den Einkaufswagen zur Station. In diesem kurzen Zeitraum entwendete ein unbekannter Täter die blaue Kunstledertasche mit Schulterriemen vom Beifahrersitz des unverschlossenen Pkw der Frau. In der Tasche befand sich ein beigefarbener Kunstledergeldbeutel mit 70 Euro in bar, Bankkarte und diversen ...

