POL-PDPS: Frontscheibe eines Opel Astra in der Blocksbergstraße beschädigt

Zweibrücken (ots) - Verkehrsunfallflucht Am Samstag, dem 11.06.2022, gegen 18:30h, stellte ein 75jähriger Zweibrücker seinen braunen Renault Megane in der Hilgardstraße, etwa in Höhe des Anwesens Nummer 52, geparkt ab. Als der Mann sein Fahrzeug am darauffolgenden Tag um 14:00 Uhr wieder benutzen wollte stellte er fest, dass ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich beim Ausparken, seinen Pkw im Heckbereich beschädigt, und sich anschließend unerlaubt von der ...

mehr