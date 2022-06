Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl eines Mofarollers in der Vogelstraße. Ein anderer gestohlener Roller wurde in Contwig aufgefunden

Pirmasens (ots)

Ein unbekannter Täter entwendete in der Zeit von Freitag, 13:00 Uhr, bis Montag, 07:30 Uhr, einen roten Motorroller mit einem schwarzen Topcase, Marke unbekannt. Der Roller ist auf 25 Km/h gedrosselt und war vor dem Anwesen Vogelstraße 28 auf dem Bürgersteig abgestellt. Der Zeitwert wird auf 800 Euro geschätzt.

Ein zwischen Freitag, 21:00 Uhr, und Samstag, 07:00 Uhr, gestohlener blauer Roller wurde zwischenzeitlich in Contwig am Bahnhof wieder aufgefunden. Das Kleinkraftrad war vor der Waldstraße 25 abgestellt. Der Zeitwert beträgt hier circa 600 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell