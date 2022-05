Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall

Contwig-Stambach (ots)

Am 28.05.2022 kam es um 16:50 Uhr in der Flurstraße zu einem Verkehrsunfall mit zwei Beteiligten und einem Gesamtsachschaden von 2000 Euro. Ein 20-jähriger Mann befuhr mit seinem VW Golf die Felsackerstraße aus Richtung Friedhof kommend, bog nach rechts in die Flurstraße ab und streifte dabei den Renault eines 75-jährigen Mannes, der die Flurstraße aus Richtung Egerstraße entgegenkam. Beide Verkehrsteilnehmer warfen sich gegenseitig vor, den Unfall verursacht zu haben, da jeweils der andere nicht möglichst weit rechts gefahren sei. | PIZW

