Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht

Rodalben - Landstraße 497 (ots)

Am Mittwoch, den 25.05.2022 gegen 12:00 Uhr kam es auf der L497, Ortsumgehung Rodalben zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Demnach befuhr ein Lkw mit polnischem Kennzeichen die Umgehungsstraße von der B270 kommend in Richtung Münchweiler. Kurz nach der Abfahrt Rodalben/Pirmasens kam das Fahrzeug nach rechts ab und kollidierte mit einem Leitpfosten. Der Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um Regulierung des verursachten Schadens zu kümmern. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. /pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell