Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsschilder mutwillig beschädigt

Rieschweiler-Mühlbach (ots)

Am Freitag, den 25.02.2022, in der Zeit von 20:00 - 22:00 Uhr, wurden in der Straße "Im Hechtloch" in Rieschweiler-Mühlbach zwei Verkehrszeichen, die u.a. auf den Bahnübergang hinweisen, umgeworfen. Die Schadenshöhe wird mit ca. 500 Euro beziffert. Von Zeugen wurden zwei Jugendliche beobachtet, die sich zu diesem Zeitpunkt im Bereich Nünschweiler Straße / Im Hechtloch aufhielten und in Rtg. Pirmasenser Straße flüchteten, als sie entdeckt wurden. Die beiden Jugendlichen sollen 14 - 16 Jahre alt sein. Beide seien ca. 1,80 m groß. Einer trug einen weißen Kapuzenpullover und der andere Jugendliche war dunkel bekleidet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Waldfischbach unter der Telefonnummer 06333 9270 bzw. piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp entgegen. |piwfb

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell