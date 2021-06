Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Vandalismus

Körperverletzung

Zweibrücken (ots)

In der Nacht zum Samstag kam es zwischen 23:45 Uhr und 02:45 Uhr zu Sachbeschädigungen an der Minigolfanlage am Freizeitgelände in der Geschwister-Scholl-Allee. Bislang unbekannte Täter verschafften sich unberechtigt Zugang zu der Anlage, sie versuchten das Kassenhäuschen aufzubrechen, beschädigten 18 Solarleuchten sowie eine der Minigolfbahnen. Weiterhin wurde eine Schubkarre in den angrenzenden Schwarzbach und ein Tretboot auf die Fischtreppe an der Schließ geworfen. Der geschätzte Schaden beträgt ca. 5000 EUR.

Vermutlich im Zusammenhang stehend kam es gegen 00:15 Uhr im dortigen Bereich zu einem Körperverletzungsdelikt. Ein 19-jähriger und ein 21-jähriger, die sich mit ihrer Begleitung auf dem Fußweg vom Valentins Biergarten in Richtung Kreisel an der Geschwister-Scholl-Allee befanden, wurden aus einer Gruppe Jugendlicher heraus körperlich angegriffen und verletzt. Als die beiden Geschädigten die Gruppe, die sich im Bereich des Minigolfplatzes an einer Parkbank aufhielt, passierte wurden sie von 3 Personen aus der Gruppe heraus mit Faustschlägen und Tritten attackiert. Es soll sich um eine Gruppe von ca. 12 Jugendlichen gehandelt haben, die sich dann direkt in Richtung des Rosenweges entfernt hat. Die 3 Täter sollen so ca. 16-20 Jahre alt gewesen sein und südländisches Aussehen gehabt haben. Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de) erbittet sachdienliche Hinweise bzw. sucht Zeugen der Taten. |pizw

