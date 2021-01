Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfall auf glatter Fahrbahn mit 5 Leichtverletzten

Rodalben (ots)

Ein 30jähriger BMW-Fahrer befuhr gegen 19:50 Uhr mit 4 Familienmitgliedern, darunter auch ein Säugling, die L497 (Ortsumgehung Rodalben) in Fahrtrichtung Biebermühle. Eine entgegenkommende 40jährige A-Klasse-Fahrerin erkannte schon aus der Entfernung, dass der BMW auf der winterglatten Fahrbahn ins Rutschen kam und verlangsamte in Höhe der Brücke neben dem Edeka-Markt. Dennoch schleuderte der BMW frontal in den Mercedes. 5 der 6 Personen, darunter auch der Säugling, wurden vorsorglich ins Krankenhaus eingeliefert. Teilweise waren leichte Verletzungen erkennbar. Beide Pkw mussten abgeschleppt und die L497 in beide Richtungen gesperrt werden. Die Schadenshöhe wird auf 25.000 Euro geschätzt. Nach der Unfallaufnahme wurde die Straße abgestreut, so dass der Verkehr wieder gefahrlos fließen konnte. pips

