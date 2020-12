Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verhinderte Trunkenheitsfahrt

ZweibrückenZweibrücken (ots)

Am Freitag, dem 18.12.2020 wurde der Polizei um ca. 19:40 Uhr eine Person gemeldet, die in ihrem PKW Skoda seit ca. zwei Stunden auf dem Parkplatz des Netto-Marktes in der Quebecstraße stehen würde. Das Fahrzeug konnte vor Ort mit überlauter Musik festgestellt werden. Im Fahrzeug saß der stark alkoholisierte Fahrzeughalter, ein 42-jähriger Mann, aus Zweibrücken. Der Mann reagierte auf die Verkehrskontrolle sehr aggressiv und lehnte auch einen, ihm angebotenen Alkoholtest ab. Hinweise auf eine durchgeführte Fahrt in diesem alkoholbeeinflussten Zustand konnten nicht erlangt werden. Das Fahrzeug des Mannes wurde verschlossen, sein Fahrzeugschlüssel wurde präventiv sichergestellt und dem Mann wurde ein Platzverweis erteilt, mit der Aufforderung, sich nach Hause zu begeben. Diesem Platzverweis kam er nach. | pizw

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.pizweibruecken@polizei.rlp.de" class="uri-ext outbound">www.pizweibruecken@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell