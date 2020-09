Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zwei Taschendiebstähle

Zweibrücken (ots)

Zeit: 31.08.2020, 11:40 Uhr - 11:50 Uhr Ort: Zweibrücken, Hauptstraße SV: Einer 69-jährige Frau, die in einem Geschäft in der Fußgängerzone einkaufen war, wurde aus ihrer Umhängetasche, die sie mit geschlossenem Reißverschluss am Körper trug, von einer unbekannten Person die Geldbörse mit einem zweistelligen Eurobetrag und verschiedenen persönlichen Dokumenten gestohlen.

Zeit: 29.08.2020, 11:00 Uhr - 13:30 Uhr Ort: Zweibrücken, Hallplatz SV: Einer 81-jährigen Frau, die in mehreren Geschäften in der Fußgängerzone einkaufen war, wurde aus ihrer Jackentasche von einer unbekannten Person die Geldbörse mit einem niedrigen dreistelligen Eurobetrag und verschiedenen persönlichen Dokumenten gestohlen.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332 /9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der beiden Taten. | pizw

