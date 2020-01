Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200109.2 Heide: Einbruch in Gartenlaube

Heide (ots)

Mittwochabend hat ein Spaziergänger in Heide einen Einbrecher in einem Kleingartengelände bemerkt und die Polizei informiert. Bei Eintreffen einer Streife war der Täter verschwunden - eine Suche nach ihm verlief ergebnislos.

Gegen 22.15 Uhr hörte der Zeuge aus dem Kleingartengelände in der Alte Weddingstedter Landstraße verdächtige Geräusche und sah Taschenlampenschein. Der Mann alarmierte daraufhin sofort die Polizei, die mit mehreren Streifen anrückte, den Einbrecher allerdings nicht mehr antraf. Der hatte sich an mehreren Türen einer Gartenlaube zu schaffen gemacht und war letztlich in die Hütte eingedrungen. Ob der Unbekannte Beute machte, ist derzeit noch unklar. Der Sachschaden, den er anrichtete, dürfte bei etwa 200 Euro liegen.

Hinweise in dieser Sache nimmt die Heider Polizei unter der Telefonnummer 0481 / 940 entgegen.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell